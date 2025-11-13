A Santa Maria Capua Vetere, una lite tra conviventi è degenerata in un grave episodio di violenza domestica. Una donna di 40 anni ha accoltellato il compagno di 35 anni, entrambi di origine marocchina.

Lite finisce nel sangue: 35enne accoltellato dalla compagna a Santa Maria Capua Vetere

A Santa Maria Capua Vetere, un grave episodio di violenza domestica ha avuto luogo in un appartamento dove convivevano una donna di 40 anni e il suo compagno di 35 anni, entrambi di origine marocchina.

Come riportato da Caserta News, la discussione tra i due sarebbe esplosa per motivi di gelosia: l’uomo avrebbe deciso di interrompere la relazione, e la donna non sarebbe riuscita ad accettare la separazione. Alla rivelazione del tradimento che aveva spinto il compagno a troncare il rapporto, la 40enne avrebbe reagito con rabbia, impugnando un coltello da cucina con una lama di circa 20 centimetri e colpendo il partner ripetutamente al torace.

Accoltellato dalla compagna a Santa Maria Capua Vetere: 35enne in pericolo di vita

Le urla dell’uomo avrebbero allertato i vicini, che hanno subito contattato il 112. Trasportato d’urgenza all’ospedale civile di Caserta, il 35enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e le sue condizioni restano critiche, con prognosi riservata.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile, giunti sul luogo, hanno avviato le indagini e arrestato la donna con l’accusa di tentato omicidio. Su disposizione del sostituto procuratore Gionata Fiore, la 40enne è stata trasferita presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere in attesa dell’udienza di convalida.