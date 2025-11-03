Un violento episodio ha sconvolto la mattinata di lunedì 3 novembre a Milano. In piazza Gae Aulenti, una delle zone più frequentate e moderne della città, una donna di 43 anni è stata accoltellata alle spalle mentre si trovava in strada. L’aggressione, avvenuta in pieno orario di punta, ha riportato l’attenzione sul tema della sicurezza nelle aree centrali del capoluogo lombardo.

Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: indagini in corso per identificare l’autore

L’aggressore si sarebbe allontanato subito dopo il gesto, facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri del Nucleo Radiomobile e della compagnia Milano Duomo stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire la dinamica e risalire all’identità del responsabile.

Nessun testimone avrebbe assistito direttamente al momento dell’attacco, nonostante la piazza fosse particolarmente affollata.

Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: è grave

Momenti di terrore questa mattina in piazza Gae Aulenti, nel cuore di Milano. Intorno alle 9, una donna di 43 anni sarebbe stata colpita alle spalle con un coltello da cucina dalla lama lunga circa 30 centimetri, come riportato da Fanpage.

L’attacco è avvenuto mentre numerose persone transitavano nella piazza, a pochi passi dalla stazione Garibaldi. I soccorritori del 118, giunti immediatamente sul posto, avrebbero trovato la vittima con l’arma ancora conficcata nella schiena e l’hanno trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda.

Nonostante le gravi ferite, la donna sarebbe rimasta cosciente e avrebbe riferito ai carabinieri di non aver visto chi l’ha colpita.