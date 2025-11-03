Questa mattina piazza Gae Aulenti, nel cuore di Milano, è stata teatro di un’aggressione violenta: una donna di 43 anni è stata accoltellata mentre si dirigeva al lavoro. Le forze dell’ordine hanno diffuso le immagini dell’accaduto per ottenere collaborazione nell’individuazione dell’uomo fuggito dopo l’attacco.

Aggressione in Piazza Gae Aulenti a Milano: donna ferita gravemente

Questa mattina, intorno alle 9, Anna Laura Valsecchi, una donna di 43 anni, è stata accoltellata mentre si recava al lavoro presso Finlombarda, la società finanziaria di Regione Lombardia situata in piazza Gae Aulenti a Milano.

Soccorsa tempestivamente dai sanitari del 118, è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale Niguarda, dove è stata immediatamente sottoposta a un intervento chirurgico della durata di due ore per le profonde ferite alla schiena causate da un coltello da cucina rimasto conficcato dopo l’attacco. Attualmente non è in pericolo immediato di vita, ma la prognosi resta riservata.

“Aiutateci a trovarlo”. Donna accoltellata a Milano, le forze dell’ordine diffondono il video dell’attacco

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore sarebbe un uomo sui cinquant’anni, con capelli bianchi, abbigliamento sportivo scuro e scarpe da ginnastica nere, che si trovava tra due edifici della piazza quando ha colpito la vittima senza apparente motivo. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano l’uomo avvicinarsi di spalle alla donna, passare un sacchetto giallo dalla mano sinistra alla destra e colpirla con violenza.

La zona è stata transennata e i carabinieri della Compagnia Duomo stanno acquisendo filmati e ascoltando testimoni per individuare il responsabile. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso vicinanza alla vittima e alla famiglia, ribadendo l’impegno delle forze dell’ordine per assicurare l’aggressore alla giustizia.