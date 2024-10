Massimiliano Ossini, noto conduttore televisivo e attuale concorrente di Ballando con le Stelle 2024, ha mostrato fin da subito un forte spirito competitivo nel talent show. In partnership con la ballerina professionista Veera Kinnunen, ha chiaramente espresso la sua ambizione di vincere. Durante una clip trasmessa in Ballando Segreto, non ha esitato a mettere in discussione i giudizi della giuria, in particolare quelli di Selvaggia Lucarelli. Il suo malcontento è stato innescato dal confronto con Alan Friedman, il quale avrebbe ricevuto un punteggio, secondo Ossini, ingiustificatamente alto.

La rabbia di Ossini

Nella seconda puntata, Friedman ha totalizzato 31 punti, mentre Ossini si è fermato a 23, suscitando la rabbia del conduttore, che ha espresso critiche taglienti verso la giurata. Ossini ha affermato: «Non puoi dare 6 solo perché ha litigato con Zazzaroni. È inaccettabile, ho ballato molto meglio!» riferendosi a tensioni evidenti tra Lucarelli e Zazzaroni. Le sue osservazioni hanno trovato sostegno in Sonia Bruganelli, un’altra concorrente, che ha denunciato la ricerca di visibilità da parte dei membri della giuria, affermando: «Perché devono essere i protagonisti… Cos’è questo?»

Reazioni contrastanti

L’episodio ha rapidamente attirato l’attenzione del pubblico e dei social, con opinioni contrastanti: c’è chi applaude la determinazione di Ossini e chi lo critica per arroganza. Ballando con le Stelle si riconferma come un perfetto connubio di danza, intrattenimento e imprevisti.

Con gli episodi a venire già pieni di aspettative, sarà affascinante scoprire se Ossini avrà il consenso sperato o se le sue osservazioni sulla giuria si riveleranno controproducenti. Si tratta di una prova ulteriore, non solo nel contesto delle esibizioni, ma anche nella gestione delle relazioni dietro le quinte!