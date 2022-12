A Disneyland Paris arriva la magia del Natale, albero di 24 metri

Roma, 2 dic. (askanews) – Dieci chilometri di ghirlande distribuite all’interno dei Parchi Disney, oltre 11.600 palline di Natale, 78 abeti e un maestoso albero di Natale alto 24 metri e addobbato da oltre mille decorazioni; più di 37.000 fiori piantati in 4 giorni e 300 costumi di scena prodotti per la Parata Topolino e la sua Parata Sfavillante. Il Magico Natale è arrivato a Disneyland Paris. Musica natalizia, fiocchi di neve e ghirlande colorate.

L’atmosfera intorno a Main Street, è più magica che mai.

Topolino e i suoi amici, le Principesse Disney e Babbo Natale interagiscono a ritmo di musica nella Parata Disney, che culminerà con i Personaggi Disney che illumineranno l’albero di Natale.

In serata, inoltre, in occasione del 30esimo anniversario, oltre allo spettacolo di droni Disney D-Light appositamente creato per le celebrazioni ritorna Disney Dreams , lo spettacolo che combina fuochi d’artificio, proiezioni, fontane e musica natalizia con gli immancabili classici Disney come La Bella e la Bestia, Frozen e tanti altri.

Disneyland Paris organizza il 31 dicembre 2022 una serata magica e festosa nel cuore del Parco Disneyland. In programma: fuochi d’artificio, attrazioni ricche di emozioni, Personaggi Disney, nuovi spettacoli e tante altre sorprese all’insegna dei colori del 30esimo anniversario. Dalle 20.30 alle 2 di notte, la festa di Capodanno chiuderà l’anno.