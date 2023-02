Home > Askanews > A Los Angeles l'anteprima mondiale di "Ant-Man and the Wasp" A Los Angeles l'anteprima mondiale di "Ant-Man and the Wasp"

Milano, 7 feb. (askanews) – Michael Douglas, Paul Rudd ed Evangeline Lilly hanno sfilato sul tappeto rosso della prima mondiale di “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” a Los Angeles. Il terzo capitolo della saga dell’uomo formica in uscita nei cinema italiani il 15 febbraio lancia una nuova fase dell’universo cinematografico Marvel e introduce un nuovo supercriminale, Kang il Conquistatore. “Questo film è epico, ampio e travolgente – afferma l’attrice Evangeline Lilly che interpreta Wasp – Stiamo lanciando la fase 5 della storia, stiamo introducendo Kang il Conquistatore, che diventerà un personaggio centrale. È il nostro nuovo Thanos, ma migliore”. “Una delle cose più importanti è stata che abbiamo impostato l’idea del regno quantico nel primo film – ha spiegato il regista Peyton Reed – e ora possiamo portare il pubblico più in basso in questo regno. E ho avuto modo di progettare, costruire ed esplorare l’intero universo, questo mondo subatomico laggiù. Quindi è stato elettrizzante”.

