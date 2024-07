A Montecarlo un agricoltore di 63 anni muore schiacciato dal suo trattore

Incidente mortale in provincia di Lucca, nella serata di venerdì 5 luglio, per l’agricoltore ogni tentativo di rianimazione è stato inutile

Lo scorso venerdì sera, intorno alle ore 21, si è verificato un tragico incidente mortale a Montecarlo, in provincia di Lucca. Un uomo, un agricoltore di 63 anni, è rimasto vittima di un incidente mentre rientrava a casa dal suo campo. Il trattore su cui viaggiava si è ribaltato, causando il suo schiacciamento. Nonostante l’intervento immediato dell’ambulanza della Misericordia di Montecarlo, i sanitari hanno potuto soltanto constatare il suo decesso sul luogo dell’incidente.

Agricoltore schiacciato dal trattore

Alessandro Franceschini, un uomo di 63 anni, è l’agricoltore che ha perso la vita a Montecarlo, in provincia di Lucca, la sera del 5 luglio. L’incidente mortale ha avuto luogo mentre stava tornando dai campi a bordo del suo trattore, che lo ha tragicamente travolto e schiacciato.

È stata la sua famiglia a dare l’allarme intorno alle 21:00, chiamando il 118 per soccorrere Alessandro. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Misericordia di Montecarlo, ma purtroppo i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

L’indagine

La comunità di Montecarlo è profondamente addolorata per l’incidente che ha portato alla morte Alessandro Franceschini, titolare di un’azienda agricola gestita in modo familiare e senza dipendenti. Le circostanze che hanno provocato il ribaltamento del trattore rimangono ancora da chiarire, e ora è compito dei carabinieri condurre le indagini necessarie per comprendere pienamente l’accaduto. In supporto, sono intervenuti anche gli operatori della Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asl, il cui ruolo è fondamentale per assicurare il rispetto delle normative sulla sicurezza sul posto di lavoro.