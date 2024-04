Tragedia nella frazione di San Calogero, per il recupero del corpo dell'uomo è stati necessario l'intervento di un'autogru

Questa mattina, lunedì 8 aprile, verso le ore 10:30 si è consumata una vera e propria tragedia a seguito di un incidente mortale avvenuto nelle campagne di Calimera, una frazione di San Calogero, provincia di Vibo Valentia. Un uomo di 77 anni, P.N., è morto schiacciato dopo essersi ribaltato con il trattore, che stava guidando per arare un fondo agricolo.

Morte del 77enne, indagini in corso

Le circostanze esatte dell’incidente che ha portato alla morte del 77enne, sono ancora oggetto di indagine, ma sappiamo che il trattore si è ribaltato in località Stangone, schiacciando il conducente. Nonostante gli sforzi immediati dei soccorritori, non c’è stato nulla

da fare per salvargli la vita.

L’intervento dei vigili del fuoco per recuperare il corpo

La necessità di intervenire con i vigili del fuoco provenienti dal comando provinciale di Vibo Valentia e con un’autogru per recuperare il corpo della vittima sottolinea la gravità dell’incidente. Questo è un momento di lutto e dolore per la comunità locale e per tutti coloro che lo conoscevano.