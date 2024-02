Il drammatico incidente è avvenuto a Besozzo, in provincia di Varese, intorno alle 9 di questa mattina.

Si ribalta con il trattore, morto un uomo di 69 anni

Secondo le prime ricostruzioni il veicolo si è ribaltato nei pressi di via Cascina Selva, mentre il 69enne si trovava alla guida. L’uomo è morto schiacciato. Immediato l’arrivo dei sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza della croce rossa di Gavirate e l’elisoccorso proveniente da Como. Per la vittima tuttavia non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Incidente analogo in Abruzzo

Pochi giorni prima era accaduto una tragedia simile in provincia di Teramo. Un agricoltore di 76 anni si è ribaltato a bordo del trattore, sbattendo violentemente la testa contro un paletto di cemento. Dai primi accertamenti sembra che il mezzo agricolo si sia fermato con le ruote all’aria in prossimità di un pendio a Pagliare di Morro d’Oro, sbalzando l’uomo nella scarpata. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi l’uomo era già morto e non è stato possibile fare altro se non costatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Notaresco per far luce sulla disgrazia.