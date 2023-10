A Samantha Cristoforetti dottorato honoris causa alla Sapienza di Roma

Roma, 10 ott. (askanews) – “È un grande onore e un grande privilegio essere alla Sapienza Università di Roma per ricevere questo dottorato honoris causa e un’opportunità di parlare ai giovani e alle giovani dell’importanza che il nostro Paese, in Europa nel complesso, aumenti il livello di ambizione nell’esplorazione spaziale anche perseguendo delle proprie capacità autonome di portare esseri umani nello spazio. È importante per loro, per il nostro futuro e il futuro dei nostri figli, del nostro Paese e dell’Europa, ben al di là dei voli degli astronauti. È una questione di competitività industriale, economica, di crescita, di prosperità, di pace e sicurezza e dell’immagine che abbiamo di noi stessi e che proiettiamo verso il mondo”.

Così l’astronauta italiana dell’Agenzia spaziale europea (Esa), Samantha Cristoforetti che martedì 10 ottobre 2023 ha ricevuto alla Sapienza università di Roma il dottorato di ricerca honoris causa in Ingegneria aeronautica e spaziale.

Samantha Cristoforetti ha completato la sua prima missione di lunga durata, “Futura” sulla Stazione spaziale internazionale tra novembre 2014 e giugno 2015 ed è tornata nello Spazio, a bordo di una navetta Crew Dragon di SpaceX, per la sua seconda missione, “Minerva” nel 2022, servendo come quinto comandante europeo e diventando la prima donna europea a ricoprire il ruolo di comandante della Stazione spaziale internazionale, durante la “Spedizione 68”.

L’astronauta dell’Agenzia spaziale europea – si legge sul sito della Sapienza – è considerata una delle personalità più rilevanti nel mondo della scienza, nota per aver legato il nome dell’astronautica italiana ai più prestigiosi risultati nella storia delle missioni e dell’esplorazione spaziali, contribuendo all’avanzamento delle tecnologie e delle scienze aerospaziali.