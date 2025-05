Un episodio allarmante nel Fucino

Un giovane bracciante magrebino è stato recentemente abbandonato davanti all’ospedale di Pescina, in provincia dell’Aquila, dopo aver subito una grave ferita alla gamba causata da un mezzo agricolo utilizzato per la raccolta delle carote. Questo episodio, reso noto dalla Flai-Cgil della Provincia dell’Aquila, ha riacceso l’attenzione sulle condizioni di lavoro nel settore agricolo, in particolare per i lavoratori stranieri, spesso vittime di sfruttamento e abbandono.

Le condizioni di lavoro nel settore agricolo

Il giovane, lasciato solo dopo l’incidente senza alcun tipo di assistenza da parte del datore di lavoro, è stato successivamente trasferito al pronto soccorso di Avezzano, dove ha subito un intervento chirurgico. Questo caso non è isolato; rappresenta un chiaro esempio delle drammatiche condizioni in cui operano molti braccianti nella regione. La Flai-Cgil denuncia che non si tratta più di singoli episodi, ma di un sistema che grava sulle spalle dei lavoratori più vulnerabili, scaricando su di loro il peso del profitto.

Il caporalato e il lavoro nero

Il recente incidente ha riaperto il dibattito sul caporalato e sul lavoro nero nel settore agricolo, specialmente nella zona del Fucino, dove molti migranti sono impiegati in condizioni al limite della legalità. La Flai-Cgil ha parlato di un “sistema organizzato di sfruttamento”, chiedendo un intervento urgente da parte delle istituzioni locali e nazionali per garantire la sicurezza e i diritti dei lavoratori. Inoltre, il sindacato ha ottenuto la protezione internazionale per il giovane, che era arrivato in Italia dopo un lungo viaggio dalla Turchia e aveva trovato lavoro per circa tre mesi.

Le responsabilità e le indagini in corso

Le autorità competenti stanno attualmente ricostruendo la dinamica dell’accaduto e verificando le responsabilità del datore di lavoro. Questo episodio mette in luce la necessità di un intervento deciso per combattere il fenomeno del caporalato e garantire condizioni di lavoro dignitose per tutti i braccianti, indipendentemente dalla loro provenienza. La Flai-Cgil ha annunciato iniziative legali e di sensibilizzazione per affrontare questa problematica e tutelare i diritti dei lavoratori agricoli.