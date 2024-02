Home > Video > “Abbiamo davvero dimenticato che cosa vuol dire essere gentili?” “Abbiamo davvero dimenticato che cosa vuol dire essere gentili?”

“Abbiamo davvero dimenticato che cosa vuol dire essere gentili?”, @alvisesalerno notando una ragazza palesemente in difficoltà, si è avvicinato per offrirle aiuto, ma lei ha minacciato di chiamare la polizia. Almeno questa è stata la sua reazione iniziale. Infatti, la giovane ha poi capito che non c'era nulla di cui preoccuparsi. Voi come avreste reagito?