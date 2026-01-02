Guerra in Ucraina, l’importante annuncio di Volodymyr Zelensky sul nuovo accordo di pace. Ecco cosa accadrà nei prossimi giorni.

Guerra in Ucraina, l’annuncio di Zelensky: “Accadrà domani”

Si continua a lavorare per cercare finalmente di arrivare a una pace tra Russia e Ucraina. Nei prossimi giorni sono in programma diversi colloqui, proprio per parlare del nuovo accordo di pace.

E’ lo stesso leader ucraino, Volodymyr Zelensky, ad annunciare gli incontri. Si parte domani, sabato 3 gennaio, ecco l’annuncio su X di Zelensky: “il 3 gennaio si terrà una riunione dei consiglieri per la sicurezza nazionale. Si tratta della prima riunione di questo tipo in Ucraina e si concentra sulla pace. Parteciperanno rappresentanti europei e ci aspettiamo che anche il team american si unisca online. Quindici Paesi hanno confermato la loro partecipazione, insieme a rappresentanti delle istituzioni europee e della Nato.”

Guerra in Ucraina, l’annuncio di Zelensky: gli incontri del 5 e 6 gennaio

Su X, Volodymyr Zelensky ha annunciato anche altri due incontri, il 5 e il 6 gennaio, per cercare di arrivare alla pace in Ucraina: “il 5 gennaio si terrà poi una riunione dei capi di stato maggiore delle forze armate. La questione principale sono le garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Politicamente quasi tutto è pronto ed è importante definire ogni dettaglio su come funzioneranno le garanzie in aria, a terra e in mare, se riusciremo a porre fine alla guerra. E’ questo l’obiettivo principale.” Zelensky ha poi concluso dicendo che il 6 gennaio si terrà invece una riunione a livello di leader: “leader europei e leader della Coalizione dei Volenterosi.”