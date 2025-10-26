Accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina: i passi in avanti del segretario al Tesoro

Proseguono i colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina, con importanti intese su terre rare e soia.

Negli ultimi giorni, i negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina hanno mostrato segnali incoraggianti, con il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, che ha dichiarato di aver raggiunto un accordo preliminare su alcuni punti chiave. Questo sviluppo è cruciale per entrambe le nazioni, dato il contesto di tensioni economiche e politiche che ha caratterizzato le relazioni bilaterali negli ultimi anni.

Il dialogo commerciale si è intensificato durante i colloqui tenutisi in Malesia, dove Bessent e i suoi omologhi cinesi hanno discusso di questioni fondamentali come le terre rare e le importazioni di soia.

Accordo su terre rare e soia

Uno dei risultati più significativi dei recenti negoziati è l’accordo raggiunto riguardo alle terre rare, materiali essenziali per molte industrie tecnologiche. Le restrizioni imposte dalla Cina sulle esportazioni di questi materiali erano fonte di preoccupazione per gli Stati Uniti, che temevano una crisi di approvvigionamento. Bessent ha confermato che grazie agli accordi, Pechino allenterà le sue limitazioni, permettendo una maggiore libertà di commercio per le aziende americane.

Impatto sulle relazioni commerciali

Questa mossa non solo riduce le tensioni tra i due paesi, ma rappresenta anche un passo avanti verso un dialogo più costruttivo. Inoltre, l’accordo prevede la ripresa delle importazioni di soia dagli Stati Uniti, una mossa strategica per sostenere gli agricoltori americani, che erano stati gravemente colpiti dalle tariffe precedenti imposte da Pechino.

Esclusione della minaccia di dazi al 100%

Un altro punto chiave emerso dai colloqui è l’esclusione della minaccia di dazi al 100% sulla Cina. Bessent ha sottolineato che, dopo due giorni di intensi negoziati, questa opzione è stata considerata non più necessaria. Le dichiarazioni del segretario al Tesoro hanno fornito un chiarimento importante: la minaccia di nuove tariffe, che avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° novembre, è stata definitivamente messa da parte.

Un clima di cooperazione

La volontà di entrambe le parti di trovare un terreno comune è un segnale positivo per il futuro delle relazioni economiche tra Stati Uniti e Cina. Durante un’intervista, Bessent ha affermato che gli incontri sono stati produttivi e che un clima di cooperazione sta emergendo, nonostante le differenze storiche tra le due nazioni.

Prospettive future

Il prossimo incontro tra il presidente americano Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping si preannuncia cruciale per cementare ulteriormente questi progressi. Entrambi i leader saranno chiamati a discutere non solo delle questioni commerciali, ma anche di come affrontare insieme le sfide globali.

Con l’intesa su terre rare e soia, e l’allontanamento della minaccia di dazi, i presupposti per una collaborazione fruttuosa sembrano essere stati gettati. Tuttavia, rimane da vedere come si svilupperanno gli eventi nei prossimi mesi e quali ulteriori misure potrebbero essere adottate per garantire un commercio equo e reciproco tra le due potenze.