Dopo quasi un decennio di conflitti legali, Brad Pitt e Angelina Jolie hanno trovato un accordo per il divorzio

Brad Pitt e Angelina Jolie hanno finalmente raggiunto un accordo dopo otto anni di uno dei divorzi più lunghi e controversi nella storia di Hollywood.

Il divorzio tra Brad Pitt e Angelina Jolie

Secondo quanto riportato dalla rivista People, Jolie, 49 anni, e Pitt, 61 anni, hanno firmato l’accordo di divorzio lo scorso lunedì 30 dicembre, come confermato dagli avvocati dell’attrice. Secondo il Guardian, non sono ancora stati depositati documenti giudiziari e un giudice dovrà firmare l’accordo di cui non sono resi noti i contenuti.

“Più di otto anni fa, Angelina ha chiesto il divorzio dal signor Pitt. Lei e i bambini hanno lasciato tutte le proprietà che condividevano con il signor Pitt e da allora si è concentrata sulla ricerca della pace e della guarigione per la loro famiglia. Questa è solo una parte di un lungo processo iniziato otto anni fa. Francamente, Angelina è esausta, ma è sollevata che questa parte sia finita”, ha dichiarato l’avvocato dell’attrice senza fornire ulteriori dettagli sui punti dell’accordo.

Dall’altra parte, invece, Brad Pitt non ha commentato il raggiungimento dell’intesa.

La denuncia di Angelina Jolie e la decisione del divorzio

Dopo più di dieci anni di relazione, due anni di matrimonio e sei figli, Brad Pitt e Angelina Jolie si erano separati in modo drammatico. L’attrice aveva accusato l’ex marito di aver maltrattato lei e i bambini a causa dell’abuso di alcol, e nel settembre del 2016 aveva avviato la procedura di divorzio, dando inizio a un lungo conflitto caratterizzato da accuse reciproche e procedimenti legali.

La coppia si era scontrata per la custodia dei figli e per la lussuosa tenuta e azienda vinicola francese del valore di 164 milioni di dollari, Chateau Miraval, che possedevano insieme.