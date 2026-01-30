Acquisto di Domodedovo da parte di Sheremetyevo a un prezzo ridotto

Negli ultimi giorni, il panorama aeroportuale russo ha subito un cambiamento significativo con l’acquisto dell’aeroporto di Domodedovo da parte di Sheremetyevo. Questa operazione arriva dopo che il governo russo ha deciso di ridurre drasticamente il prezzo richiesto per la vendita, portandolo da 132 miliardi a 66 miliardi di rubli, circa 880 milioni di dollari.

La decisione di nazionalizzare Domodedovo è stata presa a seguito di preoccupazioni riguardanti la gestione da parte di proprietari stranieri.

Il contesto dell’acquisizione

Domodedovo, noto per essere il quarto aeroporto più trafficato della Russia, è stato messo in vendita dopo che un tribunale ha stabilito che i suoi proprietari, Dmitry Kamenshchik e Valery Kogan, non potevano più gestirlo a causa della loro residenza all’estero. Kamenshchik, che ha vissuto in Turchia e negli Emirati Arabi Uniti, ha cercato di contestare la nazionalizzazione in tribunale, ma i suoi sforzi non hanno avuto successo.

Le problematiche finanziarie

Andrei Ivanov, ex ministro e ora a capo dell’aeroporto nazionalizzato, ha sottolineato che Domodedovo ha accumulato debiti significativi, stimati in oltre 75 miliardi di rubli. Questa situazione finanziaria complicata ha reso l’acquisto da parte di Sheremetyevo una mossa rischiosa ma potenzialmente vantaggiosa. La nuova gestione dovrà affrontare la sfida di ristrutturare e risanare l’aeroporto per garantirne la sostenibilità futura.

Dettagli dell’asta

Il processo di vendita ha visto partecipare solo due offerenti: la Perspektiva, una controllata di Sheremetyevo, e una società legata all’aeroporto di Vnukovo. La modalità dell’asta, un asta olandese, ha permesso al prezzo di scendere gradualmente fino a raggiungere l’importo finale accettato. Questo metodo ha dimostrato di essere efficace, nonostante la prima asta avesse visto un insuccesso totale, con un unico offerente escluso per mancanza di documentazione.

Implicazioni strategiche

Il controllo di Sheremetyevo su Domodedovo potrebbe portare a una ristrutturazione del mercato aeroportuale russo, consolidando la posizione di Sheremetyevo come uno dei principali hub aerei del paese. La società è in gran parte controllata da Arkady Rotenberg, un noto alleato del presidente Vladimir Putin, il che solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla concorrenza nel settore.

Prospettive future

Con la conclusione dell’acquisto, l’attenzione ora si sposta su come Sheremetyevo gestirà la transizione e quali strategie adotterà per affrontare i debiti di Domodedovo. La sfida sarà non solo quella di risanare le finanze, ma anche di garantire che l’aeroporto possa riprendere a operare a pieno regime, attirando sia compagnie aeree che passeggeri. Le autorità russe dovranno monitorare da vicino questa situazione per assicurare che la nuova gestione sia in grado di riportare Domodedovo a una posizione competitiva nel mercato.

In conclusione, l’acquisto di Domodedovo da parte di Sheremetyevo potrebbe rappresentare un importante punto di svolta per il settore aeronautico russo, ma la strada verso il recupero e la stabilità finanziaria è ancora lunga e complessa.