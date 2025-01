Addio a Fausto Cogliati, produttore e autore: si è spento a 66 anni

Fausto Cogliati, autore, produttore e vocal coach, è morto oggi a 66 anni. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con numerosi grandi nomi della musica italiana. In particolare, ha avuto un legame speciale con Eros Ramazzotti, ed è stato proprio il cantautore romano, tramite un post sui social, a dare l’annuncio della prematura scomparsa.

Numerosi altri messaggi sono seguiti a quello del cantante, provenienti da artisti che avevano lavorato con lui. Ultimo, postando una foto insieme al produttore, lo ha ricordato con queste parole:

Secondo le indiscrezioni, Cogliati era affetto da un male incurabile.

“Per me i rapporti umani sono alla base per poter fare un buon lavoro. Se stiamo bene insieme, se siamo sinceri nel confronto sul piano artistico e se sento la fiducia, allora sicuramente nasce qualcosa di buono!”, aveva dichiarato in una intervista.