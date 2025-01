Il cantautore milanese Paolo Benvegnù è morto ieri all'improvviso. Il 59enne aveva partecipato in giornata ad un programma di Rai 3

Un tremendo lutto ha sconvolto il mondo della musica italiana. Il cantautore milanese Paolo Benvegnù è morto ieri all’improvviso: il 59enne aveva, infatti, partecipato in giornata ad un programma di Rai 3. L’uomo, fondatore del gruppo Scisma negli anni ’60, aveva vinto nel corso dell’anno 2024 la Targa Tenco.

Musica, morto Paolo Benvegnù: l’artista aveva 59 anni