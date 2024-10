Il mondo del calcio piange la scomparsa di Johan Neeskens. L’annuncio della morte del fuoriclasse olandese, che aveva 73 anni, è stato dalla Federazione dei Paesi Bassi.

L’annuncio della morte di Johan Neeskens

“È con grande tristezza che la KNVB ha appreso della morte inaspettata di Johan Neeskens. Johan è stato uno dei nostri più grandi. Riposa in pace, Johan”.

Nato a Heemstede il 15 settembre 1951, Neeskens è stato considerato uno dei più grandi centrocampisti nella storia del calcio olandese e mondiale.

Il successo di Johan Neeskens

Il suo nome è associato a quello di Johann Cruyff: con l’Ajax 124 partite e 33 gol, 2 campionati olandesi e e 3 coppe dei Campioni vinte. Inoltre, ha giocato anche nel Barcellona con cui ha vinto una Coppa del Re e una Coppa delle Coppe, è stato al club dal 1974 al 1979, accumulando 233 presenze e segnando 54 gol.

Molti anni dopo, è stato accolto di nuovo al Camp Nou, questa volta come allenatore, dove è stato il numero due sotto il suo connazionale Frank Rijkaard dal 2006 al 2008.

Con la maglia dell’Olanda, con cui vanta 49 presenze e 17 gol, ha raggiunto due finali dei Mondiali, nel 1974 e nel 1978.

Dopo la carriera di giocatore, Neeskens si è dedicato all’attività di allenatore, in particolare nei Paesi in via di sviluppo.