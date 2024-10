È morto all’età di 86 anni Ron Ely, fu il primo attore a interpretare Tarzan in tv negli anni Sessanta

L’attore statunitense Ron Ely, celebre per il suo ruolo nel telefilm Tarzan, è morto all’età di 86 anni.

Addio a Ron Ely

La notizia della morte dell’attore è stata confermata dalla figlia Kirsten Casale Ely. Ron Ely è morto nella sua abitazione a Los Alamos, nella contea di Santa Barbara, in California, il 29 settembre.

“Il mondo ha perso uno dei più grandi uomini che abbia mai conosciuto, e io ho perso mio padre. Mio padre era una persona che la gente chiamava eroe. Ha creato una potente ondata di influenza positiva ovunque sia andato. L’impatto che aveva sugli altri è qualcosa che non ho mai visto in nessun’altra persona: c’era qualcosa di veramente magico in lui. È così che il mondo lo conosceva”, ha dichiarato la donna a Fox News Digital.

Ron Ely, primo Tarzan della tv

L’attore, protagonista della prima serie televisiva di Tarzan prodotta da NBC e andata in onda tra il 1966 e il 1968, aveva 86 anni e sarebbe morto per cause naturali.

Dopo aver esordito al cinema in diversi film come South Pacific e Un bacio per morire, Ron Ely ottenne la parte di Tarzan nella prima serie televisiva dedicata all’uomo della jungla creato dallo scrittore Edgar Rice Burroughs. Inoltre, ha interpretato un altro eroe leggendario quando ha recitato nel film “Doc Savage, l’uomo di bronzo” (1975) diretto da Michael Anderson.

Quella di attore non fu la sua unica professione: da scrittore, ad allenatore a mentore. Negli anni 90 ha intrapreso la strada dello scrittore, scrivendo due romanzi, Night Shadows (1994) e East Beach (1995).