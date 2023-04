Una malattia grave se lo è portato via pochi giorni dopo il suo compleanno e chi lo amava ed aveva conosciuto dice addio a Salvatore Cherchi, poliziotto in congedo amato da tutti. Aveva lavorato a Bressanone e Pordenone ma verrà sepolto nella sua Sardegna. I media locali spiegano che Salvatore aveva prestato servizio prima a Bressanone, poi a Pordenone.

Addio al poliziotto Salvatore Cherchi

La sua sezione di servizio era stata la Polstrada. E sempre da quanto si apprende sui media che hanno dato la triste notizie lo scorso 6 aprile Salvatore aveva festeggiato il suo ultimo compleanno. Ebbene si, solo sei giorni dopo le sue condizioni si sono aggravate ed è stato ricoverato in ospedale. Lì l’ex poliziotto è spirato a causa di una malattia severa. Secondo quanto riportato il poliziotto verrà sepolto nella tomba di famiglia, nella sua amata Sardegna.

Le parole della sorella Maria Antonietta

Salvatore Cherchi, poliziotto in congedo è stato vinto dal male a soli 53 anni e la sorella Maria Antonietta ha detto con immenso dolore e rammarico: “Se lo è portato via in 33 giorni“. Salvatore, Salvo per gli amici, era il quarto di sei fratelli. Nel suo paese natio, Ittiruddu, tutti ricordano come proprio lui avesse “accudito amorevolmente la madre, spirata poi a 56 anni, quando si era ammalata di tumore”.