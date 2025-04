Una carriera brillante e poliedrica

Valentina Del Re, violoncellista di grande talento, è venuta a mancare a soli 44 anni, stroncata da una lunga malattia. La sua carriera si è distinta non solo per le sue abilità musicali, ma anche per il suo impegno nel mondo dell’istruzione e della cultura. Originaria di Roma, Valentina si era diplomata in violino presso il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, dove è stata subito riconosciuta come una studentessa eccezionale. La sua passione per la musica è iniziata in tenera età, quando a soli cinque anni i suoi genitori la iscrissero alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio.

Un volto noto della televisione

Oltre alla sua carriera musicale, Valentina è stata un volto noto della televisione italiana, partecipando a programmi come “Propaganda Live” su La7 e “Alla ricerca dell’Arca”. La sua presenza sul piccolo schermo ha affascinato il pubblico, che ha potuto apprezzare non solo il suo talento, ma anche la sua personalità solare e generosa. Molti colleghi e fan l’hanno ricordata con affetto sui social media, sottolineando la sua capacità di portare gioia e ispirazione a chi la circondava.

Un impegno sociale e culturale

Valentina non si è limitata a brillare nel suo campo, ma ha anche dedicato parte della sua vita ad aiutare gli altri. Si è specializzata come assistente per ciechi e ipovedenti, dimostrando un grande cuore e una sensibilità unica. Ha frequentato un corso di musicoterapia presso la Fo.Ri.Fo. di Roma, dove ha svolto tirocini e ha lavorato a progetti per le scuole primarie e secondarie, nonché nel reparto di Diagnosi e Cura dell’Ospedale Forlanini di Roma. La sua dedizione all’insegnamento l’ha portata a lavorare in diverse scuole di musica della capitale, dove ha trasmesso la sua passione per la musica a generazioni di studenti.

Un’eredità indelebile

La scomparsa di Valentina Del Re lascia un vuoto incolmabile nel panorama musicale e culturale italiano. La sua vita è stata un esempio di dedizione, talento e altruismo. Chi l’ha conosciuta la ricorda come una donna dal “cuore d’oro”, sempre pronta a sorridere e a condividere la sua passione per la musica con gli altri. I suoi funerali si svolgeranno domani, al Tempio Egizio, dove amici, familiari e colleghi si riuniranno per darle l’ultimo saluto. La sua eredità continuerà a vivere attraverso la musica e l’ispirazione che ha lasciato in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla.