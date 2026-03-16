Addio di Pippo Balistreri a Sanremo: i motivi e i retroscena

La notizia è arrivata tramite un’intervista rilasciata a FanPage: Pippo Balistreri, volto storico del palco del Teatro Ariston, ha deciso di chiudere un capitolo di 41 anni legati al Festival di Sanremo. Nel racconto a Gianmarco Aimi il direttore di palco ha motivato la scelta con ragioni personali e professionali, spiegando che è arrivato il momento di lasciare spazio ad altri. Tra i fattori citati emerge la condizione di esterno rispetto alla televisione pubblica: non essendo dipendente Rai, Balistreri ha percepito una distanza con strutture sindacali e dirigenti che, secondo lui, hanno influito sulla sua decisione.

La decisione di lasciare dopo 41 anni

Nel racconto dell’addio l’elemento ricorrente è la volontà di passare il testimone. Balistreri ha sottolineato che, dopo quattro decenni, è giusto «aprire la strada ad altra gente» e ha invocato un ricambio generazionale. Ha spiegato che la qualifica di esterno gli ha spesso provocato la sensazione di non far parte di una famiglia aziendale, avendo rapporti occasionali legati alle esigenze del festival. Questo doppio aspetto — la stanchezza e la necessità di ricambio — è al centro della sua scelta e rappresenta la linea guida del suo addio: lasciare per permettere ai più giovani di crescere e imparare il mestiere.

Aprire la strada ai giovani

Balistreri non ha esitato a indicare una scorciatoia pratica: dare spazio e responsabilità ai giovani tecnici e operatori che lo hanno seguito nel tempo. Ha chiarito che non si tratta solo di sostituire una figura, ma di avviare un percorso di apprendimento in cui chi subentra possa contare su un ambiente collaborativo. L’ex direttore di palco ha ribadito l’importanza del mentoring sul lavoro dal vivo, auspicando che la transizione avvenga con rispetto per l’esperienza accumulata e con la disponibilità di chi resta a trasmettere competenze.

Consigli a Stefano De Martino e il ruolo del direttore artistico

Nel corso dell’intervista Balistreri ha rivolto un consiglio diretto a Stefano De Martino, indicato come direttore artistico: prima di cominciare, dovrebbe presentarsi sul palco e chiamare tecnici e maestranze per chiedere sostegno, riconoscendo la propria posizione di novizio. Per Balistreri la leadership non basta se non è accompagnata dalla collaborazione di tutti, perché il Festival è una macchina complessa che richiede esperienza, ascolto e costruzione collettiva. Questo suggerimento mette in luce la sua idea di rapporto tra palcoscenico e dietro le quinte.

La complessità dell’organizzazione

Il Festival, secondo Balistreri, non si improvvisa: richiede mesi di lavoro tecnico e operativo, prove, coordinamento e fiducia reciproca. Il ruolo del direttore di palco non è soltanto tecnico ma anche umano, fatto di relazioni e di mediazione tra varie anime produttive. Per questo motivo la raccomandazione di confrontarsi pubblicamente con il team non è un gesto simbolico ma una strategia pratica per ottenere il massimo dalla squadra e per evitare malintesi nelle fasi live, quando ogni dettaglio può fare la differenza.

L’episodio dell’orchestra del 2010 e il ripensamento

Tra i ricordi più forti Balistreri ha riportato l’episodio del 2010 quando l’orchestra protestò gettando gli spartiti dopo l’eliminazione di Malika Ayane a favore del trio composto da Pupo, Emanuele Filiberto di Savoia e Luca Canonici. In quel momento in diretta era presente Antonella Clerici e dietro le quinte si respirò tensione. Balistreri ammette di non aver gradito la reazione iniziale, ma con il tempo ha rielaborato l’accaduto e riconosciuto le ragioni della protesta: i musicisti, chiamati a esprimere un giudizio, ritenevano che il risultato non rispecchiasse il valore percepito delle performance.

Il racconto di Balistreri mette in luce la complessità dei rapporti tra artisti, orchestra e giurie interne, e mostra come le emozioni del momento possano essere rivalutate con calma. Oltre al congedo personale, il direttore di palco lascia anche un’analisi critica sulle dinamiche interne del Festival e sulla necessità di più dialogo tra i protagonisti. Infine, vale ricordare che il 11 febbraio 2026 a Balistreri era stato consegnato il premio “Città di Sanremo”, un riconoscimento che segnala la sua lunga presenza sul palcoscenico e l’affetto che gli è stato tributato dalla città.