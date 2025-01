Addio a Jocelyn Wildenstein, la donna gatto è morta nel sonno in un hotel a Parigi

Si è spenta all’età di 84 anni Jocelyn Wildenstein, conosciuta come la “donna gatto“, per via degli innumerevoli interventi chirurgici a cui si è sottoposta per avere il viso simile a quello del noto felino.

Era conosciuta come Catwoman (donna gatto) per via dei numerosi interventi di chirurgia plastica, Jocelyn Wildenstein si è spenta nel sonno all’età di 84 anni. Jocelyn si trovava nella suite di un hotel parigino assieme al fidanzato Llyod Klein. Al momento non si conoscono le cause che hanno portato alla morte della donna, né si è a conoscenza se soffrisse o meno di qualche malattia. Ma ecco cosa si legge nella nota inviata da Klein all’agenzia di stampa francese Afp: “E’ con il cuore pesante e con grande tristezza che il signor Llyod Klein annuncia la morte inaspettata della sua amata fidanzata e compagna di lunga data, Jocelyn Wildenstein.”

Jocelyn Wildenstein si è spenta all’età di 84 anni. Era conosciuta come la donna gatto, in vita ha speso circa 2,4 milioni di euro in interventi di chirurgia estetica al fine di avere il viso simile a quello del noto felino. Ecco cosa aveva detto a Vanity Fair l’ex marito Alec Wildenstein: “Lei era pazza. Scoprivo le operazioni chirurgiche sempre per ultimo. Pensava di poter sistemare il suo viso come un mobile. La pelle non funziona così, ma non voleva ascoltarmi.”