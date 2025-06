"Addio nonna Luciana", lutto per Fedez

Milano – Si è spenta oggi Luciana Violini, la nonna paterna di Fedez, figura amatissima e presenza costante nella vita del rapper. Aveva 94 anni. A darne notizia è stato lo stesso artista con un post commosso sui social: «Ciao nonna, ci mancherai tanto. La tua famiglia».

Fedez: “Ciao nonna Luciana, ci mancherai tanto”

Luciana, diventata una piccola celebrità sul web per la sua simpatia e il suo affetto verso il nipote, era comparsa spesso nelle storie di Fedez, in video che mostravano una complicità tenera e genuina.

Il pubblico l’aveva conosciuta e amata, non solo per il legame speciale con l’artista, ma per quella dolcezza schietta tipica delle nonne italiane, capace di far sorridere anche nei momenti difficili.

In molti ricordano quando, durante il periodo più delicato della malattia di Fedez, lei gli era stata accanto con parole semplici e piene di forza.

Il funerale si terrà in forma privata a Milano, alla presenza dei familiari più stretti.

Luciana lascia un vuoto profondo nella vita del cantante, ma anche in quella di tanti fan che avevano imparato a conoscerla e ad apprezzarla. Una donna semplice, forte e autentica, che resterà nel cuore di chi l’ha amata.