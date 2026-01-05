Fine ufficiale della storia per la coppia nata tra Temptation Island e Grande Fratello: la protagonista ha annunciato la rottura.

La rottura della coppia nata dopo Temptation Island sorprende i fan: Federica Petagna e Stefano Tediosi, dopo quasi un anno di relazione iniziata tra il reality estivo e il Grande Fratello, si sono lasciati.

Dal reality all’addio: la storia d’amore sotto i riflettori

Dopo quasi un anno dalla fine della 18ª edizione del Grande Fratello, Federica Petagna e Stefano Tediosi diventano la prima coppia nata all’interno della Casa a dirsi addio.

Al contrario di ogni aspettativa, tutte le altre coppie rimaste nella stessa edizione del reality sembrano ancora solide: MariaVittoria Minghetti e Tommaso Franchi continuano la loro relazione, Helena Prestes e Javier Martinez già parlano di mettere su famiglia, mentre Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli vivono serenamente la loro storia. Federica e Stefano, invece, hanno scelto di separarsi, lasciando i fan sorpresi, soprattutto perché fino a pochi giorni fa condividevano momenti felici di vacanza sui social.

Addio ufficiale per una ex coppia del Grande Fratello: annunciata la rottura sui social

La relazione tra Federica e Stefano era iniziata a Temptation Island, quando lei partecipava insieme all’allora fidanzato Alfonso D’Apice. Durante il reality, il legame con Stefano si era fatto subito intenso, ma solo con l’ingresso di Federica nella Casa del Grande Fratello la storia ha trovato nuova forza, fino a portarla a concludere definitivamente il capitolo con Alfonso. “Con lui mi sento libera di essere me stessa. È una persona che mi fa sorridere e mi dà serenità“, aveva dichiarato Federica all’uscita dal reality, mentre Stefano parlava di progetti importanti, come la convivenza: “Tra questi, uno dei progetti che abbiamo per il futuro è sicuramente la convivenza, un passo che per noi rappresenta un’evoluzione naturale della nostra storia“.

L’annuncio ufficiale è arrivato da Federica stessa, attraverso Instagram: “La storia con Stefano è finita. Dopo tante cose successe ho capito che abbiamo valori, rispetto e un’idea di amore purtroppo completamente diversi. Nonostante tutto porterò ciò che è stato nel cuore, senza rancore. Grazie a tutti voi per aver creduto nella nostra coppia“.

Stefano, al momento, non ha rilasciato commenti, mantenendo il silenzio stampa sulle ragioni della rottura.