Alfonso Signorini e il Grande Fratello: il Codacons alza la voce tra polemiche su casting, sospensione e trasparenza della prossima edizione.

Il caso che coinvolge Alfonso Signorini e il Grande Fratello accende il dibattito sulla trasparenza nel mondo dei reality show. Al centro della polemica c’è l’intervento del Codacons, che mette in discussione non solo il ruolo del conduttore, ma anche la correttezza delle procedure legate alla nuova edizione del programma.

Il Codacons contesta la gestione del Grande Fratello

Alla base dell’iniziativa del Codacons vi sarebbero una denuncia alla Procura di Milano, una diffida formale a Mediaset e una serie di esposti presentati all’AGCM e all’AGCOM. L’associazione chiede verifiche su possibili violazioni dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede, con particolare attenzione alle modalità di selezione dei concorrenti.

Vengono segnalati presunti contatti diretti tra Signorini e alcuni aspiranti partecipanti, che avrebbero potuto alterare l’equità delle procedure. Tali comportamenti, “ove confermate, configurerebbero condotte idonee a pregiudicare il principio di parità di trattamento tra i candidati ai casting“, oltre a entrare in contrasto con gli obblighi informativi del settore audiovisivo.

Per questo motivo il Codacons sollecita l’apertura di un’istruttoria e ribadisce la necessità di sospendere produzione e trasmissione del programma “fino al completo chiarimento dei fatti“, sottolineando che la questione riguarda la tutela dei consumatori e non solo la figura del conduttore.

“Fermate il Gf Vip”. Autosospensione di Signorini non sufficiente: la drastica richiesta del Codacons

Il Codacons interviene duramente sulla vicenda che coinvolge Alfonso Signorini e la prossima edizione del Grande Fratello, giudicando insufficiente la scelta del conduttore di autosospendersi. Secondo l’associazione dei consumatori, il problema non si esaurisce con un passo indietro individuale, ma investe l’intero progetto televisivo.

In una nota ufficiale si legge infatti che “non è sufficiente fermare il conduttore. Occorre sospendere cautelativamente l’intera messa in onda della nuova edizione del ‘Grande Fratello’“, fino a quando non sarà fatta piena chiarezza sui fatti.