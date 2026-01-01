Nessuno si aspettava che, da un giorno all’altro, scoppiasse l’ormai noto caso del presunto sistema Signorini. Il conduttore, come saprete, prima si è autosospeso da Mediaset e, ora, è anche indagato dalla Procura di Milano per estorsione e violenza sessuale. E il Grande Fratello Vip? Alla guida avrebbe dovuto esserci proprio il direttore di Chi ma ora? Si farà ugualmente? Pare che Mediaset stia pensando a delle alternative.

In questo giorni, dopo l’esplosione del caso Signorini, in molti si sono chiesti se il Grande Fratello Vip, che avrebbe dovuto, anche se non c’era l’ufficialità, partire in questi primi mesi del 2026, si farà o meno. La riposta al momento non si conosce, l’esperto Gabriele Parpiglia, in una recente newsletter, aveva fatto sapere che erano ripartiti i casting, rimanendo però molto cauto sul reale comeback del reality e, proprio ieri, su Twitter ha proprio messo in dubbio una eventuale edizione primaverile.

Caso Signorini, Grande Fratello Vip a rischio? Mediaset pensa alle alternative

Per il Grande Fratello Vip ci sono, come visto, molto dubbi, è probabile che il reality alla fine non venga fatto anche se, è ancora tutto in dubbio. Dopo il caso Signorini infatti, La Presse ha rivelato che i piani di Mediaset potrebbero cambiare: “da quanto ci risulta, in casa del Biscione sono giorni di riflessione profonda sul destino di ‘una macchina che da una parte si deve rinnovare per tenere calda la fiamma’, sempre stando ad alcune riflessioni fatte dall’amministratore di Mediaset in quei giorni prima della tempesta in cui comunque ammetteva che ‘a oggi è più sì’. Mentre oggi sembra essere più no.” Ma, cosa andrebbe in onda al posto del GF Vip? Secondo le indiscrezioni di La Presse, si può andare dai quiz, alle fiction, all’intrattenimento.

Nel caso in cui Il Grande Fratello Vip si farà, non ci sarà ovviamente Alfonso Signorini alla conduzione, si parla di Simona Ventura o magari anche Ilary Blasi.