L’ex marito di Adriana Volpe, Roberto Parli, è stato condannato. Tutto sulla sentenza e sulle accuse a suo carico.

Adriana Volpe, condannato l’ex marito Roberto Parli: le accuse e la sentenza

Un processo lungo tre anni, ma ecco che la quinta sezione penale del Tribunale di Roma ha condannato a due anni e due mesi di reclusione Roberto Parli, ex marito della nota conduttrice Adriana Volpe.

L’accusa è di maltrattamenti sia nei confronti dell’ex moglie che della loro figlia, oggi 13enne. Secondo la sentenza, Parli avrebbe agito “in abituale stato di alterazione per alcol e psicofarmaci“. I giudici dovranno esporre le motivazioni della decisione entro 90 giorni. Gli episodi sono iniziati quando la Volpe era al Grande Fratello, con Parli che, davanti alla figlia, avrebbe urlato “le rovino la carriera, non le faccio più vedere la bambina”, per poi portare la piccola, senza consenso, in Svizzera. Dopo ci sarebbero state anche minacce di morte, che hanno portato poi alla denuncia nel 2021.

Roberto Parli condannato: la reazione di Adriana Volpe

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, all’uscita dal Tribunale dopo la sentenza Adriana Volpe è apparsa molto sollevata. Ecco le sue prime dichiarazioni: “Non c’è intento punitivo. Spero solo che questa sentenza gli serva per capire gli errori che ha fatto. L’unico obiettivo che avevo era di dargli un segnale che spero colga.”