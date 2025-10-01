Un aereo militare è precipitato oggi nelle vicinanze del Circeo durante un volo di addestramento, causando la morte dei due militari a bordo. Le vittime sono state immediatamente identificate e le autorità hanno espresso il loro cordoglio per la tragedia. Le indagini per accertare le cause dell’accaduto sono già in corso.

Aereo militare precipita al Circeo: identificate le vittime

Un gravissimo incidente aereo ha colpito questa mattina il Parco Nazionale del Circeo, dove un velivolo da addestramento dell’Aeronautica Militare, appartenente al 70° Stormo di Latina, è precipitato provocando la morte dei due occupanti. I piloti, il colonnello Simone Mettini e il giovane allievo Lorenzo Nucheli, stavano svolgendo una missione di addestramento quando il biposto è caduto divorato dalle fiamme, come constatato dai vigili del fuoco intervenuti immediatamente sul luogo dell’impatto.

Al momento le cause dell’incidente non sono state chiarite, mentre le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. L’episodio ha suscitato profonda commozione nell’intero Paese, annullando anche eventi celebrativi programmati, come l’esibizione delle Frecce Tricolori a Milano in occasione del centenario dell’Aeronautica Militare.

Aereo militare precipita al Circeo: cordoglio istituzionale

L’incidente ha offerto un momento di riflessione sul coraggio, la responsabilità e la dedizione che caratterizzano l’Aeronautica Militare. La tragica perdita dei due piloti ha generato un’ondata di messaggi di vicinanza da parte delle principali istituzioni nazionali.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha ricordato il loro impegno sottolineando che “la grande famiglia della Difesa si stringe con affetto attorno ai familiari, condividendo il dolore e il ricordo di due vite dedicate al servizio del Paese”.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa un messaggio in cui ha affermato: “In questa amara circostanza, la prego di far giungere ai familiari e alla Forza Armata i miei sentimenti di cordoglio, solidarietà e intensa partecipazione al dolore”.

La premier Giorgia Meloni ha, invece, dichiarato su X: