Affari Tuoi: gaffe in diretta e risate a non finire con De Martino

Una serata di divertimento su Rai 1

Il game show Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, continua a sorprendere il pubblico con momenti esilaranti e imprevisti. Nella puntata andata in onda il 18 ottobre, il protagonista è stato Nicola, un concorrente del Friuli Venezia Giulia, che ha portato con sé la moglie Sharon per supportarlo nella gara. La serata, però, ha preso una piega inaspettata quando una delle pacchiste, Alessia, ha fatto una gaffe che ha fatto ridere tutto lo studio e ha scatenato un’ondata di commenti sui social media.

La gaffe che ha fatto impazzire il web

Durante il gioco, Nicola ha estratto il pacco numero 20, mentre Alessia ha chiamato il pacco numero 3. In un momento di leggerezza, Nicola ha scherzato sul fatto che Alessia fosse stata quasi causa di divorzio tra lui e sua moglie. Questo ha attirato l’attenzione di De Martino, che ha chiesto spiegazioni al concorrente. Nicola ha rivelato che, durante una cena precedente, Alessia gli aveva detto: “Divertiti stasera che domani arriva la moglie!”. La battuta, però, è risultata particolarmente imbarazzante poiché Sharon era già presente in studio.

Il ruolo di Stefano De Martino

Stefano De Martino, con il suo consueto spirito ironico, ha prontamente redarguito Alessia, sottolineando come certe affermazioni non siano appropriate in presenza della moglie. La situazione ha creato un’atmosfera di ilarità, con il pubblico e i concorrenti che hanno riso di cuore. Alessia, cercando di rimediare alla gaffe, ha riposto le sue speranze nel pacco che aveva estratto, contenente 10.000 euro. Tuttavia, la situazione si è ulteriormente complicata quando Nicola ha deciso di cambiare pacco, seguendo il consiglio del figlio, e ha trovato 30.000 euro nel pacco numero 8.