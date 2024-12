Il clima festivo di Affari Tuoi

Il game show Affari Tuoi non si ferma nemmeno durante le festività, portando intrattenimento e emozioni anche il giorno di Santo Stefano. La puntata di questa sera, andata in onda su Rai 1, ha visto come protagonista un concorrente speciale: Diego, un ligure soprannominato Babbo Natale per via della sua lunga barba bianca. Con il supporto di suo figlio Federico, Diego ha affrontato una sfida che si è rivelata ricca di colpi di scena e decisioni difficili.

La partita di Diego: tra scelte e offerte

La serata è iniziata con un pacco estratto, il numero 8, ma la fortuna non sembrava essere dalla parte di Diego. Sin dall’inizio, il concorrente ha chiamato pacchi rossi, simbolo di perdite, mentre il dottore ha fatto un’offerta iniziale di 26.000 euro, corrispondente alla data del giorno. Nonostante l’offerta allettante, Diego ha scelto di rifiutare, optando per il pacco numero 5. Questa decisione ha segnato l’inizio di una serie di scelte che avrebbero messo a dura prova la sua determinazione.

Il finale inaspettato

Con il proseguire della partita, la situazione non è migliorata. Diego e Federico hanno continuato a chiamare pacchi rossi, mentre l’offerta del dottore è rimasta ferma a 26.000 euro. Solo verso la fine, il dottore ha aumentato l’offerta a 31.000 euro, ma Diego ha nuovamente rifiutato. La tensione è aumentata quando ha chiamato i 50.000 euro, rimanendo con due pacchi blu e due rossi. Nonostante i tentativi di Federico di convincerlo ad accettare l’offerta, Diego ha scelto di rischiare. Purtroppo, la sua scelta si è rivelata fatale, poiché ha aperto il pacco contenente i 300.000 euro, lasciandolo con soli 5 euro e 10.000 euro. La sua avventura si è conclusa con una scelta errata della regione fortunata, che si è rivelata essere la Sardegna, mentre lui ha optato per Calabria e Sicilia.