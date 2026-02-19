Puntata incredibile quella di ieri sera, mercoledì 18 febbraio 2026, di “Affari Tuoi”. Protagonista Benedetta dal Molise, accompagnata dal marito Maurizio. Ecco cosa è successo.

Affari Tuoi, partita disastrosa per Benedetta dal Molise

Dopo aver raccontato come si sono conosciuti, con lui che le ha lasciato un biglietto sulla macchina “scusami ho tamponato la tua macchina, se vuoi essere tamponata anche tu questo è il mio numero”, è cominciata la partita. Subito vanno via i 200mila euro e, dopo due rifiuti alle proposte del Dottore, ecco che se ne vanno anche i 300mila. La partita continua, fino a quando Benedetta decide di cambiare il pacco, nel suo però c’erano 75mila euro. Alla fine la coppia va alla Regione Fortunata ed ecco che Maurizio prende in mano la situazione e si affida a un consiglio che aveva sentito al bar: “uno sconosciuto entrato nel bar mi ha detto di puntare alle Marche. Non l’ho mai più visto.” La scelta alla fine si rivela sbagliata e la coppia torna a casa a mani vuote.

Affari Tuoi, partita choc per Benedetta dal Molise: “Chiederò il divorzio”

Aver dato retta al marito non ha portato bene a Benedetta ad “Affari Tuoi“, tanto che, scherzando, ha detto: “Chiederò il divorzio”. Anche sui social gli utenti si sono scatenati con i commenti, tra cui “amico scappa con l’alieno e salvati da lei”, “Al marito direi: coraggio, inizia a cercare casa…”, Gli occhi di chi si aspetta le carte del divorzio”, “Bene, è stato un bel matrimonio finché è durato.”