La puntata di Affari Tuoi ha visto Elisa, concorrente del Lazio, protagonista di un momento indimenticabile. Tra scelte azzardate e un lapsus clamoroso, la sua partita ha conquistato l’attenzione del pubblico e dei social, trasformando la serata in uno degli episodi più commentati del programma.

Lapsus da record ad Affari Tuoi: Elisa e l’errore clamoroso

La puntata del 16 febbraio di Affari Tuoi, il quiz show dell’access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, ha visto protagonista Elisa, concorrente del Lazio soprannominata dai social “la Pacchista”. Accompagnata dalla madre Carla, la donna ha iniziato la gara con il pacco numero 2 e con un percorso inizialmente promettente: i premi più alti sono stati eliminati lentamente e le prime offerte, come i 39mila euro del Dottore, sono state rifiutate senza esitazione. Tuttavia, la svolta drammatica è arrivata quando, dopo aver cambiato il pacco iniziale per il numero 18, Elisa ha rinunciato al colpo grosso da 300mila euro, finendo per aprire il pacco nero contenente appena 75 euro.

Tra confusione e tensione, la concorrente ha chiesto al Dottore una cifra incredibilmente bassa per chiudere la partita: “18mila e vado”, spiegando poi in lacrime: “Volevo dire 180mila euro”. De Martino, visibilmente sconvolto, ha commentato: “Cavallo pazzo proprio, perché hai chiesto 18mila? Ma perché? Non ho parole”. Lo “scivolone” di Elisa ha rapidamente catturato l’attenzione dei telespettatori, trasformando la serata in un caso virale sui social.

Affari Tuoi, concorrente del Lazio derisa da De Martino: cos’è successo ad Elisa?

Nonostante l’errore, la sua determinazione ha conquistato il pubblico, con cori spontanei di incoraggiamento: “Elisa, Elisa, Elisa!”. La sua storia ha ricordato quanto, nel gioco e nella vita, un singolo istante di confusione possa cambiare tutto. Come ha ammesso la stessa Elisa: “Mi sono confusa. Volevo dire 180.000”. Alla fine, la concorrente ha avuto almeno una piccola consolazione: il suo pacco nero conteneva solo 75 euro, evitando un epilogo ancora più amaro.

In conclusione, la puntata del 16 febbraio resterà negli annali di Affari Tuoi non tanto per la somma vinta, quanto per l’intensità emotiva e l’umanità messa in mostra. Tra lapsus, scelte azzardate e sogni personali, Elisa ha trasformato una semplice gara in una lezione di imprevedibilità e resilienza, dimostrando che anche dagli errori più clamorosi può nascere una storia memorabile.