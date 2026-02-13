Puntata davvero incredibile e dal finale amaro quella di ieri sera, 12 febbraio 2026, di “Affari Tuoi”, con protagonista Ilenia da Bari. Ecco cosa è successo.

Affari Tuoi, Ilenia sfida la fortuna

La protagonista della puntata di “Affari Tuoi” del 12 febbraio è Ilenia da Bari. La concorrente si è presentata in studio col padre, Sabino che, a detta della stessa Ilenia, è molto fortunato.

La partita inizialmente è stata molto equilibrata, anche se al terzo tiro se ne vanno i 100mila euro. La prima offerta del Dottore è di 33mila euro, ma Ilenia e Sabino rifiutano, cosa che fanno anche con la seconda offerta da 38mila euro. Quando sono rimasti solo 8 pacchi è stato trovato quello da 200mila euro, col Dottore che ha proposto il cambio, cambio che Sabino era propenso ad accettare con il numero 11 ma, Ilenia ha detto no. A quel punto la concorrente sceglie proprio di aprire il pacco numero 11 e…

Affari Tuoi, Ilenia fa di testa sua. Esplode De Martino: “Perché non lo ascolti?”

Come detto ad “Affari Tuoi“, Ilenia decide di non dare retta al padre e di non cambiare il pacco col numero 11 che, anzi, decide di aprire. Dentro c’erano 300mila euro. A questo punto De Martino: “ma tu sei venuta qui dicendo che papà è fortunato e poi che fai? Non gli dai ascolto?” Nel suo pacco Ilenia aveva solo 200 euro, così decide di giocare con la regione fortunata e punta sulla Calabria ma alla fine torna a casa a mani vuote in quanto la regione fortunata era la Basilicata.