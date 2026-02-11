La puntata di Affari Tuoi di ieri, martedì 10 febbraio, ha mescolato tensione e spettacolo: da un lato la delusione dei concorrenti per i pacchi sfuggiti all’ultimo, dall’altro la crescente attenzione dei telespettatori verso Martina Miliddi, la ballerina che, tra applausi e polemiche, è diventata la vera protagonista dello show.

Pacchi, gaffe e stacchetti: la serata turbolenta di Affari Tuoi

La puntata di martedì di Affari Tuoi ha regalato ai telespettatori un mix di tensione e divertimento. Antonio, collaboratore scolastico calabrese, insieme alla moglie Rossella, estetista di Tropea, ha visto sfuggirsi i 100mila euro all’ultimo momento. La partita si è conclusa con l’offerta del Dottore da 35mila euro accettata, lasciando il pubblico con un senso di amarezza. Tuttavia, la suspense è stata amplificata dalla presenza della ballerina Martina Miliddi, che ha fatto il suo ingresso nel momento finale della partita, regalando al pubblico la promessa di uno stacchetto finale: “Meglio vedere Martina, che sempre Herbert”, ha scherzato De Martino, sottolineando il feeling con la nuova protagonista dello show.

“È un pacco bollente”, cos’è successo ieri sera ad Affari Tuoi? C’entra la ballerina

La situazione in studio ha raggiunto un picco di imbarazzo quando Lupo, collaboratore dello show, ha esclamato rivolto al concorrente: “Che ci siano i 100mila o Martina nel tuo pacco, hai comunque un pacco bollente”, provocando il pronto intervento di De Martino: “Martina, scusami davvero”. La ballerina ha risposto con un abbraccio al conduttore e, nonostante la gaffe, ha avuto l’opportunità di esibirsi nello stacchetto finale, confermando il suo ruolo di nuova attrazione del programma. Tra applausi e commenti, la serata ha così intrecciato suspense, humor e piccoli episodi di tensione, rendendo evidente quanto il binomio gioco-spettacolo stia evolvendo in chiave più spettacolare.