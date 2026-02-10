Il matrimonio tra un ex pacchista di “Affari Tuoi” e una nota influencer è giunto al capolinea. Ad annunciarlo la stessa influencer con un lungo post su Instagram. Ecco di chi stiamo parlando.

L’ex pacchista per il Friuli Venezia Giulia di “Affari Tuoi“, Francesco Rubino, e l’influencer Giorgia Ginevra Nardini (Gregemamma) si sono lasciati. A dare l’annuncio della fine del matrimonio la stessa influencer su Instagram: “io e Francesco ci siamo lasciati. Mi sono presa un pò di tempo per metabolizzare la situazione perché ci tenevo che fosse Greg a saperlo prima e da noi.” L’influencer non ha voluto entrare nel merito della scelta, spiegando però che quello passato è stato “un anno difficile a livello personale, gli ultimi due mesi sono stati il culmine. Spero di stare meglio.” I motivi dietro alla rottura non sono stati resi noti, nel post Giorgia Ginevra Nardini conclude dicendo: “vi chiedo gentilmente di non chiedere, insistere o giudicare situazioni che non conoscete. Ci saranno ovviamente dei cambiamenti nelle nostre vite.”