Stefano De Martino, durante la puntata di “Affari Tuoi”, si è reso protagonista di un gesto che ha commosso il pubblico. Ecco cosa è successo.

Affari Tuoi, il gesto di Stefano De Martino che commuove il pubblico: “Fa stringere il cuore”

Mentre continua il duello nell’access prime time Mediaset Vs Rai tra Gerry Scotti e la sua “Ruota della Fortuna” e Stefano De Martino con “Affari Tuoi“, lo stesso conduttore napoletano si è reso protagonista di un gesto che ha commosso tutto il pubblico presente in studio e i telespettatori da casa.

In pratica sulle note della canzone di Achille Lauro “Amor”, De Martino ha aperto le braccia e ha rivolto lo sguardo in alto, verso il cielo, visibilmente commosso.

Affari Tuoi, il significato del gesto di Stefano De Martino

Il gesto di Stefano De Martino ad “Affari Tuoi” ha commosso l’intero pubblico in studio e da casa. Si pensa che il gesto del conduttore fosse rivolto al padre, recentemente scomparso, lasciando un grande vuoto nella vita di Stefano. Un momento intimo, che ha commosso tutti. Enrico De Martino è stato il primo maestro del figlio, da giovane infatti era ballerino professionista, si è esibito anche al Teatro San Carlo di Napoli.