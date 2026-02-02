Puntata di “Affari Tuoi” ricca di colpi di scena quella andata in onda ieri sera, domenica 2 febbraio 2026, con Stefano De Martino e Martina Miliddi protagonisti di sguardi complici.

Affari Tuoi: cosa è successo nella puntata del 1 febbraio?

Puntata scoppiettante quella di ieri sera di “Affari Tuoi”, con protagonista Jonathan dal Piemonte.

Il concorrente arriva al centro dello studio col numero 16, accompagnato dalla moglie Ramona. Coi primi tiri elimina sia i 50mila euro che i 100mila e rifiuta i 38mila dal Dottore. Intanto, Stefano De Martino annuncia che la ballerina Matina Miliddi: “ha preparato una sorpresa, un passo a due, ma non posso svelare con chi, non vado oltre.” Ecco che Jonathan pesca proprio il pacco di Martina, che si esibisce in un ballo con Herbert Ballerina, tra le risate del pubblico e De Martino, dopo che tutti si sono alzati in piedi: “sono tutti in piedi, ma per andarsene!” La partita prosegue, tra rischi e rifiuti, alla fine Jonathan decide di accettare l’ennesima proposta del Dottore da 38mila euro. Ma attenzione, il concorrente aveva scambiato il suo pacco 16 con il 13, che conteneva 200mila euro! Amaro in bocca quindi per lui, che se ne torna a casa “solo” con 38mila euro.

Affari Tuoi, Stefano De Martino, sguardi complici con Martina Miliddi

Da quando Martina Miliddi è entrata nello studio di “Affari Tuoi”, sono partite subito le indiscrezioni su un possibile flirt tra lei e Stefano De Martino. Anche ieri, 1 febbraio, il conduttore napoletano e la ballerina si sono scambiato sguardi complici, in particolare quando si esibiva Herbert Ballerina. In realtà però non c’è nessun flirt anzi, Martina, nel corso di una intervista per il Settimanale Di Più, ha infatti dichiarato di essere innamorata del suo fidanzato, Simone Milani, con il quale convive e sogna di costruire una famiglia.