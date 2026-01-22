Colpo di scena ad “Affari Tuoi”. Herbert Ballerina esce improvvisamente di scena e al suo posto Stefano De Martino presenta Martina Miliddi. Ecco chi è.

Affari Tuoi, Martina Miliddi “al posto” di Herbert Ballerina

La puntata di “Affari Tuoi” registrata il 14 gennaio e andata in onda il 19 si è “concentrata” sull’assenza-presenza del comico Herbert Ballerina che, appunto, non era presente fisicamente ma “tramite” un cartonato con la scritta “Torno subito”.

Stefano De Martino ha dato così il via a una gag: “Herbert non si trova, sta bene e tornerà, il cartello parla chiaro. Se riuscirà a comunicare tramite il cartonato, fatecelo sapere.” Poi, una segnalazione: “E’ stato avvistato a Roma Termini con cappotto di cachemire grigio.” Il conduttore napoletano ha poi presentato la “nuova” ballerina: “avevo chiesto una ballerina alla Rai, ma hanno capito male e mi hanno mandato Herbert Ballerina. Ora che lui non c’è, è finalmente arrivata una ballerina.” Si tratta di Martina Miliddi.

Affari Tuoi, chi è Martina Miliddi

L’ingresso in studio ad “Affari Tuoi“ di Martina Miliddi avviene dopo l’apertura del “pacco ballerina”. Martina Miliddi è nata a Cagliari nel 2000, ha dunque 25 anni, è una ballerine ed è nota al pubblico per aver partecipato al talent di Maria De Filippi, Amici nel 2020, venendo eliminata al serale. Dopo l’esperienza ad Amici, è entrata in vari corpi di ballo televisivi, ed ha anche partecipato agli stacchetti per Viva Rai2 di Fiorello. Martina si vede anche ballare nel video della canzone “Prostata enflamada” che viene fatto vedere alla fine del film di Checco Zalone “Buen Camino.”