Il mondo dello spettacolo e la comunità di Torre Annunziata si sono uniti nel dolore per la scomparsa di Enrico De Martino, padre del noto conduttore Stefano De Martino, avvenuta a soli 61 anni dopo una lunga malattia. I funerali si sono svolti nella suggestiva Chiesa di San Michele, un luogo carico di significato per la famiglia, poiché vi si era celebrato anche il matrimonio di Enrico e Maria Rosaria.

Un addio toccante

Durante la cerimonia funebre, il sacerdote ha voluto esprimere il suo cordoglio affermando: “Adesso Enrico è libero e danza in cielo l’inno dell’amore e della vita eterna”. Queste parole hanno risuonato nella chiesa, dove si è potuta avvertire una forte commozione tra i presenti. Il sacerdote ha ricordato Enrico come un uomo profondamente legato ai valori familiari, sottolineando che “ci resta tutto l’amore donato semplicemente”.

La presenza di amici e familiari

Stefano, visibilmente provato dall’emozione, indossava occhiali scuri per nascondere le lacrime. Accanto a lui, la madre Maria Rosaria, che ha ricevuto il suo costante conforto durante la cerimonia. Anche i fratelli, Adelaide e Davide, si sono uniti a questo momento di raccoglimento, dimostrando la forza e l’unità della famiglia De Martino in un momento così difficile.

Il ricordo di Enrico

Enrico De Martino era una figura ben nota nella comunità locale, avendo vissuto una vita dedicata alla danza e alla famiglia. Nella sua gioventù aveva intrapreso la carriera di ballerino professionista, esibendosi anche al prestigioso Teatro San Carlo di Napoli. Tuttavia, quando la moglie annunciò la sua gravidanza, decise di lasciare il palcoscenico per dedicarsi alla famiglia.

Un’eredità di passione e orgoglio

Fino ai quarant’anni, Enrico ha saputo bilanciare la sua passione per la danza con il lavoro nel settore della ristorazione. La storia di Stefano De Martino, che ha scelto di seguire le orme del padre, è stata caratterizzata da un rapporto di amore e rispetto reciproco. In passato, Enrico aveva espresso preoccupazioni per la carriera del figlio nel mondo della danza, ritenuta incerta. Tuttavia, con il passare del tempo, quelle riserve si sono trasformate in un profondo orgoglio per il successo di Stefano.

In questo momento di lutto, diverse personalità del mondo dello spettacolo hanno voluto rendere omaggio a Enrico. Tra i presenti, anche volti noti come Patrizio Rispo e Giovanni Esposito, il quale ha toccato i cuori dei presenti con versi in dialetto napoletano. Un gesto che evidenziava la vicinanza e la solidarietà della comunità artistica nei confronti di Stefano e della sua famiglia.

L’ultimo saluto

Al termine della cerimonia, il feretro di Enrico è stato portato a spalla dallo stesso Stefano, simbolo di un legame indissolubile tra padre e figlio. Con poche parole, ha voluto esprimere il suo amore: “È stato il miglior papà”. Questo semplice ma potente saluto ha suscitato un lungo applauso tra i presenti, un riconoscimento del profondo affetto e del rispetto che tutti avevano per Enrico De Martino.

La scomparsa di Enrico ha segnato una perdita incolmabile, non solo per la famiglia De Martino, ma anche per la comunità che lo ha sempre amato e rispettato. La sua vita, dedicata alla danza e alla famiglia, continuerà a vivere nei ricordi di chi ha avuto l’onore di conoscerlo.