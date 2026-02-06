Affari Tuoi continua ad essere uno dei programmi più visti nel pre prime-time nella tv italiana e la puntata andata in onda ieri 5 febbraio ha dimostrato perché il pubblico ama così tanto questo programma, imprevedibile, divertente ed avvincente. Scopriamo cosa è successo alla concorrente scelta per tentare la scalata al bottino.

La partita assurda di Anna

La concorrente protagonista della puntata di ieri 5 febbraio 2026 è stata Anna del Veneto che nella vita si occupa di curare e stilare piani alimentari per i bovini e che sta facendo di tutto per diventare nel prossimo futuro vitellaia.

Sposata da poco con il marito che l’ha accompagnata durante tutta la partita, il suo inizio ha sconvolto tutti. Il pacco nero conteneva 200.000 euro ed anche il secondo pacco scelto era quello da 200.000 euro.

Il terzo da 50.000 euro e poi due sempre importanti rispettivamente da 15 e 30 mila euro, prima della batosta da 300.000 euro. In quel momento il Dottore ha provato ad andare in aiuto a loro.

Cambiano pacco, dal 15 passano al 2. Il loro pacco iniziale conteneva 10.000 euro, la sfortuna però continua vengono aperti il pacco “Gennarino” e quello da 100.000 euro.

La proposta di Herbert al notaio

Di fronte alla marea di pacchi rossi aperti Herbert Ballerina suggerisce una proposta al notaio, come riporta Fanpage.it – “Non è mai successo bisogna annullare la partita” – ma la gara ovviamente continua.

Dopo aver aperto diversi pacchi da cifre basse ed aver rifiutato 9 mila euro decide di cambiare pacco, lasciando il numero 2 a cui era molto legata per prendere il numero 11.

Il pacco che aveva conteneva 20.000 euro. In finale arriva con il pacco da 20 euro ed i 75.000 euro. A quel punto il Dottore offre 26.000 euro, cifra che la coppia accetta e mai scelta fu più giusta dato che il suo pacco finale aveva soli 20 euro.