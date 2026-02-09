Domenica 8 febbraio, Affari Tuoi ha messo alla prova coraggio e strategia con Rossella, Assistente Capo della Polizia di Stato, accompagnata dalla sorella Mary. La concorrente ha dovuto affrontare scelte difficili e offerte allettanti del Dottore.

Affari Tuoi: Rossella e la sfida inaspettata

Domenica 8 febbraio, lo studio di Affari Tuoi ha visto protagonista Rossella, campana e Assistente Capo della Polizia di Stato, affiancata dalla sorella Mary, psicoterapeuta, pronta a sostenerla.

Nonostante fosse alla sua quarta puntata, la concorrente ha affrontato la sfida con determinazione, scegliendo come pacco iniziale il numero 17.

Il valore di Gennarino in gioco era di mille euro, ma la partita prometteva colpi di scena fin dai primi tiri. La sequenza iniziale ha portato via 15mila e 20mila euro dai pacchi del Molise e della Valle d’Aosta, mentre Veneto e Puglia hanno eliminato rispettivamente zero e 75mila euro. Il Dottore è intervenuto con la prima offerta da 38mila euro, ma Rossella, determinata, ha risposto: “Voglio continuare“.

I tiri successivi hanno mescolato fortune e sorprese: la Liguria ha portato via 100 euro, il Trentino Alto Adige soltanto 1 euro, mentre il Lazio ha sottratto 30mila euro. Con il Dottore che rilanciava fino a 46mila euro, la concorrente ha continuato a rifiutare, fidandosi del proprio pacco: “Mi piace questo pacco“, ha dichiarato. L’Abruzzo ha rivelato il Pacco Nero da 15mila euro, le Marche hanno tolto 50mila euro e, in un colpo pesante, è uscito anche il pacco da 300mila euro.

Con soli quattro pacchi rimasti, tra cui il Gennarino e l’importo massimo di 200mila euro, Rossella ha chiesto 120mila euro, ma il Dottore ha proposto 60mila, cifra che le due sorelle hanno infine accettato: “Qualsiasi scelta sarà quella giusta, non mi guardo mai indietro“, ha commentato Rossella, dedicando la vittoria alla famiglia.

Affari Tuoi, la concorrente Rossella: “Sono caduta e mi sono rialzata”

La puntata dell’8 febbraio ha messo in luce la strategia e l’intuito della concorrente, che ha affrontato il gioco con sicurezza e senza farsi intimorire dalle offerte del Dottore. Dopo aver visto sparire pacchi importanti come quelli da 100mila e 50mila euro, Rossella non ha ceduto al cambio proposto e ha continuato con il suo numero 17, arrivando fino all’ultimo turno con la speranza di conquistare il premio più alto.

Nonostante l’intuizione che il pacco contenesse un premio consistente, l’esito finale ha riservato una sorpresa amara: il premio massimo di 200mila euro era proprio nel suo pacco, ma Rossella e Mary avevano scelto di accettare l’offerta da 60mila euro. La concorrente ha così ribadito i valori che l’hanno guidata durante la partita: “In tanti anni abbiamo fatto tanti sacrifici. La mia famiglia mi ha insegnato a cadere e a rialzarmi… sono caduta e mi sono rialzata, sempre con il sorriso“. Un episodio che ha combinato coraggio, strategia e, inevitabilmente, un pizzico di beffa televisiva.