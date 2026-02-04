Il 3 febbraio 2026, il celebre game show Affari tuoi ha regalato una serata di emozioni e spettacolo, con protagonista Lorena, una consulente di direzione aziendale proveniente da Napoli. Accompagnata dal suo compagno Mario, fisoterapista e PR, Lorena ha affrontato il gioco con grande determinazione, portando a casa un bottino di 33mila euro.

Il conduttore Stefano De Martino ha aperto la puntata con il suo consueto stile, presentando l’ospite speciale Herbert Ballerina, il quale ha intrattenuto il pubblico con le sue battute e l’invenzione della serata: una pistola fittizia chiamata pistorta.

La presenza di Ballerina ha reso la serata ancora più vivace, coinvolgendo sia il pubblico in studio che i telespettatori da casa.

Il percorso di gioco di Lorena

Fin dall’inizio della partita, Lorena ha dimostrato di avere un ottimo fiuto per il gioco, scoprendo pacchi di grande valore. Dopo aver aperto alcuni pacchi rossi, tra cui quelli da 75mila e 200mila euro, ha ricevuto un’offerta iniziale da 35mila euro che ha deciso di rifiutare, optando per un cambio di pacco. Questo è stato il primo di ben tre cambi che ha effettuato durante la serata, un approccio poco comune nel format.

Le scelte strategiche di Lorena

Il primo cambio di pacco ha visto Lorena passare dal numero 2 al numero 15. Con grande sorpresa, il pacco abbandonato conteneva solo 1 euro, confermando la bontà della sua scelta. Successivamente, una seconda decisione l’ha portata a sostituire il pacco 15 con il numero 10, rivelando che il pacco lasciato conteneva solo 50 euro. La strategia sembrava funzionare a suo favore.

Tuttavia, il terzo cambio, dal pacco 10 al 19, ha rappresentato un momento cruciale. Dopo aver consultato Mario, Lorena ha aperto il pacco abbandonato, scoprendo che conteneva solo 100 euro. Questo le ha permesso di mantenere in gioco i pacchi più consistenti, portandola verso la fase finale della partita.

Il climax della partita

Arrivata alla fase decisiva, Lorena si trovava con due pacchi in gioco: uno da 100mila euro e un altro da 10 euro. Il Dottore ha formulato la sua ultima offerta, proponendo 33mila euro per chiudere il gioco. Dopo un consulto con Mario e un momento di riflessione, Lorena ha scelto di accettare l’offerta, consapevole del rischio di tornare a casa con una cifra irrisoria.

Il finale e la rivelazione del pacco

Nonostante la scelta prudente di Lorena, l’apertura del pacco finale ha rivelato che al suo interno si trovavano proprio i 100mila euro. Questo ha generato un mix di emozioni per la concorrente, che pur avendo perso l’occasione di vincere il jackpot, ha comunque riportato a casa una somma significativa e sicura. La serata si è conclusa con il sorriso e la soddisfazione di aver affrontato il gioco con coraggio e determinazione.

Con un bottino di 33mila euro e il supporto costante di Mario, Lorena ha dimostrato che le scelte strategiche in un gioco come Affari tuoi possono fare la differenza. Una serata che resterà impressa nella memoria dei telespettatori e della coppia napoletana, colpita dalla magia del gioco e dall’emozione di essere sotto i riflettori di Rai 1.