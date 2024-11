Affari Tuoi non va in onda questa sera 14 novembre: i motivi dietro la scelta

Stasera, giovedì 14 novembre, i telespettatori dovranno fare a meno di Stefano De Martino: Affari Tuoi non andrà in onda. Ecco le ragioni dietro la modifica della programmazione e quando il programma tornerà in tv.

Nella giornata di oggi la Nazionale di Luciano Spalletti affronterà il Belgio per la competizione di UEFA Nations League. A tal proposito, Affari Tuoi si ferma per la messa in onda della partita prevista su Rai 1.

L’evento si terrà alle 20.45, proprio nell’orario che, solitamente, è dedicato al celebre gioco dei pacchi.

La prossima puntata di Affari Tuoi

Stefano De Martino e Affari Tuoi lasciano Rai 1 soltanto per una sera. L’amato programma tornerà regolarmente in onda domani, venerdì 15 novembre. La consueta programmazione del sabato sera, inoltre, verrà sospesa per lasciare spazio all’episodio speciale di Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci.

Per chi non volesse rinunciare al celebre format, ricordiamo che le puntate già trasmesse sono disponibili in streaming gratuito su Rai Play.

Belgio-Italia prende il posto di Affari Tuoi

Questa sera l’Italia di Luciano Spalletti affronterà il Belgio allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, nel quinto match della fase a gironi della Nations League.