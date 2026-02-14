Ieri sera è andata in onda la puntata speciale di “Affari Tuoi” dal titolo “nella buona e nella cattiva sorte” dove i protagonisti sono stati una coppia di futuri sposi, scelta anche in omaggio di San Valentino che si celebra oggi. Scopriamo chi sono stati i concorrenti e come si è svolta la loro gara in questa occasione speciale.

Marco e Giulia, i futuri sposi han giocato

I concorrenti della puntata speciali sono stati Marco, ingegnere di 28 anni e Giulia, educatrice per l’infanzia di 26 anni originari di Torino.

Dopo le celebri domande di rito, dove si sono conosciuti e cosa di Giulia ha catturato Marco i due giovani hanno iniziato a giocare e da lì le cose si sono fatte serie.

I primi tiri sono stati perfetti e i rossi non sono stati intaccati, la prima offerta è stata di 50 mila euro e dopo altri tiri fortunati “Il Dottore” ha alzato il tiro a 60 mila euro.

I pacchi rossi iniziano ad andare via, prima i 30 mila, poi i 40 mila e la botta da 200.000 euro. Arriva ancora un’offerta di 60 mila euro ancora rifiutata, dopo un altro tiro arriva la possibilità di cambio, prendono il 7.

Scoprono che nel 17 iniziale vi erano solo 10 euro, preso il pacco 7 la partita si è accesa con due pacchi blu (gennarino e i 200 euro) e 5 pacchi rossi “Il Dottore” ha offerto 70 mila euro, rifiutati.

Escono i 100 mila euro, arriva un’ipotesi di cambio, rifiutata, vanno via i 300.000 euro e l’offerta è di 50 mila euro, ancora non accettata. Pescano il pacco “Gennarino” ed arriva l’offerta di 69 mila euro, rifiutata anch’essa.

Dopo aver pescato i 75 mila euro i pacchi rimasti erano 3, 200 euro, 150 mila e 250 mila euro. Il Dottore offre 90 mila euro e la coppia la accetta.

De Martino “Prete” in chiusura di show

La puntata intitolata “Nella buona e nella cattiva sorte” non poteva non chiudersi con il matrimonio della coppia e a celebrare le nozze lo stesso De Martino.

Dopo le dichiarazioni d’intenti di entrambi ha fatto sedere la coppia e scambiato le fedi. De Martino ha permesso, grazie al potere conferitogli dalla Rai, a Marco di baciare Giulia.

Con il lancio del riso si è quindi chiusa la puntata speciale.