Per la trasmissione Rai condotta da Stefano De Martino, “Affari Tuoi”, è un momento molto positivo in fatto di ascolti. Ecco però che arriva lo stop alla messa in onda del game show, ecco il motivo.

Affari Tuoi, il successo delle ultime puntate

Sono ormai diversi mesi che Rai e Mediaset si sfidano a distanza nell’access prime time, Stefano De Martino Vs Gerry Scotti, “Affari Tuoi” Vs “La Ruota della Fortuna”.

Le ultime puntate del game show Rai hanno ottenuto un grande successo in fatto di ascolti, a testimonianza del grande lavoro che De Martino sta portando avanti. Iera sera protagonista Veronica dalla Basilicata, in una gara piena di colpi di scena e conclusa con una vincita di 22mila euro nelle battute finali. Ora ecco però che tutto sta per cambiare, arriva infatti lo stop per “Affari Tuoi”. Cosa succede?

Affari Tuoi, stop al game show: ecco perché non va in onda

Nel palinsesto Rai tutto sta per cambiare. Questa sera, infatti, il game show di Stefano De Martino, “Affari Tuoi“, non andrà in onda, e lo stesso sarà per l’intera settimana. Il motivo? L’inizio della 76esima edizione del Festival di Sanremo! Carlo Conti, i suoi ospiti e i 30 Big in gara sono infatti pronti a salire sul palco dell’Ariston e a emozionare milioni di telespettatori. Come ogni anno accade, Sanremo occuperà l’intera fascia serale e, di conseguenza, “Affari Tuoi” non andrà in onda. Per rivedere il game show dei pacchi appuntamento a domenica 1 marzo 2026, quindi subito dopo la fine del Festival.