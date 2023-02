Il governo guidato dai Talebani, in Afghanistan, sta vietando la vendita dei contraccettivi.

I militari, su ordini dei superiori, stanno facendo controlli a tappeto minacciando con armi osteriche, farmacie ed infermieri.

Afghanistan, i talebani vietano la vendita di contraccettivi

Continua la repressione in Afghanistan e stavolta il governo attacca qualsiasi tipo di metodo contraccettivo. Alle farmacie è vietato vendere preservativi o pillole, nelle cliniche e negli ospedali oltre ad essere vietato fornire assistenza a chi chiede metodi contraccettivi, è anche vietato incentivare le persone all’utilizzo dei contraccettivi.

Secondo i Talebani, i contraccettivi sono una “cospirazione dell’Occidente per controllare la popolazione musulmana“. Purtroppo il governo di Kabul non si ferma di fronte ai dati forniti dalle Nazioni Unite, che parlano dell’Afghanistan come una delle Nazioni più rischiose in cui partorire.

Minacce di morte a farmacie, ostetriche ed infermieri

Il messaggio lanciato dal governo è arrivato forte e chiaro agli esperti del settore sanitario in quanto sono stati terrorizzati a causa delle minacce di morte.

Le ostetriche, le infermiere e le farmaciste hanno dichiarato che molti militari hanno letteralmente minacciato con fucili e mitra tutto il personale competente. Per la paura, dunque, le farmacie hanno smesso di vendere contraccettivi.