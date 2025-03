Stabilità e miglioramenti nelle condizioni del Papa

Negli ultimi giorni, le condizioni cliniche di Papa Francesco sono rimaste stabili, con segni di un graduale miglioramento. Secondo il bollettino medico diffuso dalla Sala stampa vaticana, il Santo Padre ha mantenuto una temperatura corporea normale e ha mostrato un miglioramento negli scambi gassosi. Gli esami ematochimici ed emocrocitometrici sono risultati stabili, segnalando una risposta positiva alla terapia in corso.

Nonostante i progressi, i medici hanno deciso di mantenere una prognosi riservata, sottolineando l’importanza di monitorare attentamente la situazione nei prossimi giorni. Questo approccio prudente è fondamentale per garantire la sicurezza e la salute del Pontefice, che continua a ricevere trattamenti e fisioterapia sia respiratoria che motoria.

La comunità si unisce in preghiera

Nel pomeriggio, un gruppo di volontari ha raggiunto il Policlinico Gemelli per esprimere la propria vicinanza al Papa. Provenienti da diverse località italiane, le Misericordie hanno recitato il rosario davanti alla statua di Giovanni Paolo II, in un gesto di solidarietà e supporto. Don Franco Agostinelli, correttore spirituale nazionale delle Misericordie d’Italia, ha dichiarato: “Siamo qui per celebrare il giubileo del volontariato e per far sentire al Papa la nostra vicinanza in questo momento difficile”.

La protezione civile di Marsciano e altri gruppi di volontariato hanno partecipato a questa iniziativa, esprimendo la loro preoccupazione per la salute del Santo Padre. “Siamo venuti qui per pregare e per dimostrare il nostro affetto e la nostra solidarietà”, ha affermato Luca Montagnoli, coordinatore della protezione civile di Marsciano.

Attività del Papa e prossimi eventi

Questa mattina, Papa Francesco ha ricevuto l’Eucarestia e si è dedicato alla preghiera nella Cappellina del suo appartamento. Nel pomeriggio, ha alternato momenti di riposo a attività lavorative, dimostrando una volontà di continuare a svolgere il suo ministero nonostante le difficoltà. La Sala stampa vaticana ha confermato che ulteriori aggiornamenti sulla salute del Papa saranno forniti con un nuovo bollettino medico.

Inoltre, il cardinale Michael Czerny guiderà il rosario in Piazza San Pietro per la salute del Papa, mentre domani presiederà una messa per il Giubileo del Mondo del Volontariato. Durante questa celebrazione, verrà letta l’omelia preparata da Francesco, segno della sua continua presenza spirituale anche in un momento di malattia.