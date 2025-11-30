Aggressione a attivisti italiani in Cisgiordania: aggiornamenti e reazioni

Un grave episodio di violenza ha visto coinvolti attivisti stranieri in Cisgiordania, dove tre italiani e un canadese sono stati aggrediti da coloni israeliani. Questa notizia, riportata dall’agenzia palestinese Wafa, ha sollevato preoccupazione e condanna a livello internazionale.

Dettagli dell’aggressione

Secondo fonti mediche, l’attacco è avvenuto all’alba nella località di Ein al-Duyuk, nelle vicinanze di Gerico.

Un gruppo di circa dieci coloni, con il volto coperto, ha fatto irruzione nella casa degli attivisti, aggredendoli e portando via i loro effetti personali, tra cui passaporti e telefonini.

Condizioni degli attivisti

Fortunatamente, le condizioni di salute dei tre attivisti italiani non risultano gravi. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha confermato che gli italiani stanno rientrando a Ramallah e che si prevede di poterli contattare nel pomeriggio per ricevere ulteriori aggiornamenti sulla loro situazione.

Tajani ha espresso la sua ferma condanna nei confronti di quanto accaduto, sottolineando l’importanza di una risposta unitaria da parte della comunità internazionale. Ha anche menzionato una nota congiunta emessa recentemente da Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna, che condanna le azioni dei coloni in Cisgiordania.

Richiesta di grazia per Netanyahu

In un contesto parallelo, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha presentato una richiesta formale di grazia al presidente Isaac Herzog. Questa richiesta, contenuta in un documento di 111 pagine, è stata inviata dall’avvocato di Netanyahu e include una lettera firmata dallo stesso premier.

Il documento sottolinea come l’accettazione di tale richiesta permetterebbe a Netanyahu di dedicarsi pienamente alla gestione del paese in un momento critico. Tuttavia, l’ufficio di Herzog ha avvertito che si tratta di una richiesta straordinaria, che avrà importanti ripercussioni, e sarà valutata con attenzione.

Implicazioni della grazia

Il presidente israeliano ha la facoltà di concedere la grazia a chi è stato condannato, anche se raramente prima della conclusione del processo. Netanyahu affronta accuse di corruzione e frode, con il suo processo che è iniziato ma non ha ancora visto una conclusione.

In precedenza, Netanyahu aveva dichiarato di non voler richiedere la grazia, poiché ciò sarebbe stato interpretato come un’ammissione di colpevolezza. Tuttavia, va notato che anche l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva chiesto una grazia per Netanyahu.

Reazioni internazionali e contesto attuale

Il clima di tensione in Cisgiordania è ulteriormente aggravato dalle operazioni militari israeliane, che continuano a suscitare reazioni di condanna da parte della comunità internazionale. Le forze di difesa israeliane hanno avviato operazioni di grande scala nel nord della Cisgiordania, con rapporti di violenze e ferimenti tra la popolazione locale.

La situazione rimane complessa e instabile, con molte parti che cercano di trovare una via d’uscita da un conflitto che dura da decenni. Le recenti aggressioni e le operazioni militari sollevano domande sulla possibilità di costruire un futuro di pace duraturo per israeliani e palestinesi.